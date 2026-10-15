Aligarh News: धरने में बैठे दो किसान बीमार

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यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रमेश कुमार अत्री ने धरना स्थल पर पहुंचकर बीमार किसानों का हालचाल जाना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टप्पल के प्रभारी डॉ. बृजेश कुमार को सूचना दी। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टप्पल ले जाया गया, जहां डॉ. संजीव कुमार ने उपचार किया। स्वस्थ होने के बाद दोनों किसान पुन: धरनास्थल पर लौट आए। धरने में दमुआका गांव में सफाई न होने का मुद्दा भी उठा। चौधरी रमेश कुमार अत्री ने खंड विकास अधिकारी विजय कुमार तिवारी और एडीओ पंचायत इंद्रजीत सिंह भाटी को बुलाकर शिकायत की। अधिकारियों ने गांव में जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। बुधवार को चौधरी दर्याब सिंह ने धरने की अध्यक्षता और रामचंद्र सरदार ने संचालन किया। संगठन ने समस्याओं के समाधान तक आंदोलन जारी रखने पर जोर दिया।

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टप्पल ब्लॉक परिसर में राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना पांचवें दिन भी जारी रहा। किसान और मजदूर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। धरना दे रहे किसान कृपाली और किरनपाल की मंगलवार रात तबीयत बिगड़ गई।