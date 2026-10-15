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Aligarh News: सूतमिल चौराहे पर महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर पति पर लाठी-डंडों से हमला

Thu, 15 Oct 2026 04:03 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 04:03 PM IST
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tussal with women fir
15-16 युवकों पर आरोप, यातायात पुलिस ने दो को पकड़ा, महिला ने सोने की चेन छीनने की भी शिकायत की
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अलीगढ़। बन्नादेवी क्षेत्र के सूतमिल चौराहे पर महिला से छेड़छाड़ का विरोध करना उसके पति को भारी पड़ गया। आरोप है कि युवकों ने पहले महिला के साथ अभद्रता की और विरोध करने पर कुछ देर बाद लाठी-डंडों व नुकीले हथियारों से उसके पति पर हमला कर दिया। महिला ने हमलावरों पर सोने की चेन छीनने का भी आरोप लगाया है। यातायात पुलिस ने मौके से दो युवकों को पकड़कर बन्नादेवी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

सारसौल की मस्जिद वाली गली निवासी नेहा के मुताबिक, 13 अक्टूबर की रात करीब आठ से साढ़े आठ बजे वह अपनी मां के साथ मायके नगला कलार से पैदल ससुराल लौट रही थीं। सूतमिल चौराहे पर खड़े करीब 15-16 अज्ञात युवकों ने कथित तौर पर पीछे से उनके साथ छेड़छाड़ की और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। इसी दौरान स्कूटर से पीछे आ रहे उनके पति शुभम ने युवकों की हरकत देखी और उन्हें रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि युवक वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद पास के एटीएम के निकट लाठी-डंडे और नुकीले हथियार लेकर लौटे और शुभम पर हमला कर दिया।
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महिला का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके गले से सोने की चेन भी छीन ली गई। घटना के समय चौराहे पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मियों ने दो आरोपियों को पकड़ लिया और बाद में बन्नादेवी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने घायल शुभम का मेडिकल परीक्षण भी कराया है।
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नेहा ने पुलिस को दी शिकायत में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है। सी ओ धनंजय कुमार के मुताबिक पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है मामले की जांच की जा रही है।

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