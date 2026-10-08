फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Trader fined 54 lakh for non-payment for potatoes

Aligarh News: आलू का भुगतान नहीं करने पर व्यापारी पर 54 लाख का जुर्माना

Thu, 08 Oct 2026 03:02 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
Trader fined 54 lakh for non-payment for potatoes
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
किसानों के आलू की खरीद के बाद भुगतान नहीं करना एक व्यापारी को भारी पड़ गया। खैर के कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीदने और बकाया रकम के एवज में दिए गए चेक बाउंस होने के मामले में अदालत ने व्यापारी मो. निजाम को दोषी ठहराया। 54 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें 40 लाख रुपये भुगतान और 14 लाख रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन


मामला खैर स्थित मैसर्स गौरव फ्रीजिंग आइस व स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। कोल्ड स्टोरेज संचालक कैलाश चंद्र वर्मा के मुताबिक, मई से अक्तूबर 2022 के बीच स्थानीय आलू व्यापारी मो. निजाम ने उनके यहां से दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का आलू खरीदा था। आरोप है कि इस खरीद के दौरान 30.26 लाख रुपये से अधिक का भुगतान बकाया रह गया। रकम चुकाने के लिए व्यापारी ने चेक और शपथ पत्र दिया, लेकिन बैंक में लगाए जाने पर चेक बाउंस हो गए। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज संचालक ने कानूनी कार्रवाई की।
विज्ञापन


मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. इंदु रानी की अदालत में हुई। अदालत ने व्यापारी को दोषी मानते हुए 54 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष गिर्राज गोदानी ने कहा कि उद्यान विभाग में आलू व्यापारियों का पंजीकरण होता है, लेकिन इस प्रक्रिया पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसका खामियाजा कोल्ड स्टोरेज संचालकों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने व्यापारियों के पंजीकरण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की जरूरत बताई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed