Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 03:07 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 03:07 AM IST
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ट्रायल :
स्टेडियम : पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेशीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे।
जागरूकता कार्यक्रम :
मैरिस रोड : हबीब गार्डन में अलीगढ़ पुलिस की ओर से साइबर अपराध पर जागरूकता कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
विमोचन :
अचल ताल : डीएस कॉलेज के सभागार में अग्रवाल युवा संगठन की ओर से अग्रज्योति पत्रिका का विमोचन शाम 4 बजे।
रसलगंज : मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति की ओर से फल वितरण दोपहर 3.30 बजे।
डांडिया महोत्सव :
आगरा रोड : कृष्णा रिसॉर्ट में वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से डांडिया महोत्सव शाम 8 बजे।
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स्टेडियम : पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेशीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे।
जागरूकता कार्यक्रम :
मैरिस रोड : हबीब गार्डन में अलीगढ़ पुलिस की ओर से साइबर अपराध पर जागरूकता कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
विमोचन :
अचल ताल : डीएस कॉलेज के सभागार में अग्रवाल युवा संगठन की ओर से अग्रज्योति पत्रिका का विमोचन शाम 4 बजे।
रसलगंज : मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति की ओर से फल वितरण दोपहर 3.30 बजे।
डांडिया महोत्सव :
आगरा रोड : कृष्णा रिसॉर्ट में वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से डांडिया महोत्सव शाम 8 बजे।