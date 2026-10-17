Aligarh News: शहर में आज

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रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।

भजन संध्या :

अचल ताल : अचल सरोवर गुमटी मंदिर में नवरात्र फलाहार महोत्सव समिति की ओर से भजन संध्या शाम 4 बजे।

रामलीला :

रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव में रामेश्वर महादेव की स्थापना का मंचन शाम 7 बजे।



नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी पार्क में शूर्पणखा की नाक कान काटने की लीला का मंचन शाम 7 बजे।



भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में हनुमान-सीता संवाद का मंचन शाम 7 बजे।

कृष्णलीला :

सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित श्रीकृष्ण लीला में छप्पन भोग लीला का मंचन शाम 7 बजे।

दुर्गा पूजन :

मैरिस रोड : दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजन सुबह 9.30 बजे।



सर सैयद दिवस :

एएमयू : गुलिस्तान-ए-पार्क में सर सैयद दिवस पर समारोह सुबह 10.45 बजे।

संबोधन :

जीटी रोड : डीएस डिग्री कॉलेज के सभागार में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का संबोधन दोपहर 12 बजे।

शोभायात्रा :

तमोलीपाड़ा: मां कालका मंदिर से महाकाली की शोभायात्रा दोपहर 1 बजे।

बैठक :

मैरिस रोड : होटल मेलरोज इन में इनरव्हील क्लब अलीगढ़ की बैठक दोपहर 2 बजे।

हॉकी प्रतियोगिता :