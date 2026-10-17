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Aligarh News: शहर में आज

Sat, 17 Oct 2026 03:25 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:25 AM IST
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Today in city
एएमयू। - फोटो : Archive
हॉकी प्रतियोगिता :
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रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
भजन संध्या :
अचल ताल : अचल सरोवर गुमटी मंदिर में नवरात्र फलाहार महोत्सव समिति की ओर से भजन संध्या शाम 4 बजे।
रामलीला :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव में रामेश्वर महादेव की स्थापना का मंचन शाम 7 बजे।

नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी पार्क में शूर्पणखा की नाक कान काटने की लीला का मंचन शाम 7 बजे।

भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में हनुमान-सीता संवाद का मंचन शाम 7 बजे।
कृष्णलीला :
सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित श्रीकृष्ण लीला में छप्पन भोग लीला का मंचन शाम 7 बजे।
दुर्गा पूजन :
मैरिस रोड : दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजन सुबह 9.30 बजे।

सर सैयद दिवस :
एएमयू : गुलिस्तान-ए-पार्क में सर सैयद दिवस पर समारोह सुबह 10.45 बजे।
संबोधन :
जीटी रोड : डीएस डिग्री कॉलेज के सभागार में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का संबोधन दोपहर 12 बजे।
शोभायात्रा :
तमोलीपाड़ा: मां कालका मंदिर से महाकाली की शोभायात्रा दोपहर 1 बजे।
बैठक :
मैरिस रोड : होटल मेलरोज इन में इनरव्हील क्लब अलीगढ़ की बैठक दोपहर 2 बजे।
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