Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:21 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:21 AM IST
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हॉकी प्रतियोगिता :
रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
युवा समारोह :
नौरंगाबाद : डीएवी इंटर कॉलेज में जिला शैक्षिक विकास एवं खेलकूद समिति की ओर से मंडलीय युवा समारोह सुबह 10 बजे।
भजन संध्या :
महेंद्र नगर : काली मंदिर में नवरात्र फलाहार महोत्सव समिति की ओर से भजन संध्या शाम 4 बजे।
रामलीला :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव में लंका दहन का मंचन शाम 7 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी पार्क में भरत कैकई संवाद का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में सीता की खोज लीला का मंचन शाम 7 बजे।
कृष्णलीला :
सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में दशावतार लीला का मंचन शाम 7 बजे।
सम्मान समारोह :
मैरिस रोड: अयोध्या कुटी में राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप में विजेता टीम का सम्मान समारोह शाम 5 बजे।
कन्या पूजन :
विष्णुपुरी : गृह निर्माण कन्या इंटर कॉलेज में अग्रसेन सेवा समिति की ओर से कन्या पूजन सुबह 11 बजे।
दुर्गा पूजा :
मैरिस रोड : दुर्गाबाडी में दुर्गा पूजन सुबह 9.30 बजे।
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रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
युवा समारोह :
नौरंगाबाद : डीएवी इंटर कॉलेज में जिला शैक्षिक विकास एवं खेलकूद समिति की ओर से मंडलीय युवा समारोह सुबह 10 बजे।
भजन संध्या :
महेंद्र नगर : काली मंदिर में नवरात्र फलाहार महोत्सव समिति की ओर से भजन संध्या शाम 4 बजे।
रामलीला :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव में लंका दहन का मंचन शाम 7 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी पार्क में भरत कैकई संवाद का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में सीता की खोज लीला का मंचन शाम 7 बजे।
कृष्णलीला :
सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में दशावतार लीला का मंचन शाम 7 बजे।
सम्मान समारोह :
मैरिस रोड: अयोध्या कुटी में राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप में विजेता टीम का सम्मान समारोह शाम 5 बजे।
कन्या पूजन :
विष्णुपुरी : गृह निर्माण कन्या इंटर कॉलेज में अग्रसेन सेवा समिति की ओर से कन्या पूजन सुबह 11 बजे।
दुर्गा पूजा :
मैरिस रोड : दुर्गाबाडी में दुर्गा पूजन सुबह 9.30 बजे।