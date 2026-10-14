Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:59 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:59 AM IST
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हॉकी प्रतियोगिता :
रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
युवा समारोह :
डीएवी इंटर कॉलेज : 19वां मंडलीय माध्यमिक विद्यालयीय युवा समारोह सुबह 11 बजे।
फोटोग्राफी
एसएमबी इंटर कॉलेज : रंगोली की फोटोग्राफी दोपहर 12 बजे।
रामलीला
अचलताल : श्रीरामलीला महोत्सव में लंका दहन लीला का मंचन रात 8 बजे।
टीकाराम कॉलोनी : श्रीनवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से सीता हरण रात 8 बजे।
नगला बरौला : ग्यासीराम रामलीला महोत्सव में लंका दहन रात 8 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में सीताहरण लीला रात 8 बजे।
कृष्णलीला
चिरंजी लाल इंटर कॉलेज : कृष्णलीला व चैतन्य महाप्रभु लीला का मंचन सुबह 6.30 बजे।
विज्ञापन
रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
युवा समारोह :
डीएवी इंटर कॉलेज : 19वां मंडलीय माध्यमिक विद्यालयीय युवा समारोह सुबह 11 बजे।
फोटोग्राफी
एसएमबी इंटर कॉलेज : रंगोली की फोटोग्राफी दोपहर 12 बजे।
रामलीला
अचलताल : श्रीरामलीला महोत्सव में लंका दहन लीला का मंचन रात 8 बजे।
टीकाराम कॉलोनी : श्रीनवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से सीता हरण रात 8 बजे।
नगला बरौला : ग्यासीराम रामलीला महोत्सव में लंका दहन रात 8 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में सीताहरण लीला रात 8 बजे।
कृष्णलीला
चिरंजी लाल इंटर कॉलेज : कृष्णलीला व चैतन्य महाप्रभु लीला का मंचन सुबह 6.30 बजे।