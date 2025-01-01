Aligarh News: गोदाम से प्रतिबंधित सिरप की तीन पेटियां बरामद, 349 शीशियां सीज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:33 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:33 AM IST
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बरौली में मेडिकल स्टोर संचालक के गोदाम से प्रतिबंधित सिरप की तीन पेटियां बरामद हुई हैं। औषधि विभाग ने 349 शीशियों को सीज कर दिया है। संचालक बिल और गोदाम का लाइसेंस नहीं दिखा सके, जिसके बाद कार्रवाई की गई।
कस्बा बरौली निवासी देवीशरण करीब छह वर्ष से कुशवाहा मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। उनके गोदाम में प्रतिबंधित सिरप रखे होने की सूचना पर थाना प्रभारी रेखा गोस्वामी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने जिला औषधि निरीक्षक दीपक लोधी को सूचना दी। औषधि निरीक्षक ने गोदाम से 353 शीशियां बरामद कीं। इनमें से चार शीशियां जांच के लिए नमूने के रूप में ली गईं, जबकि 349 को सीज कर दिया गया।
दीपक लोधी ने बताया कि संचालक सिरप की खरीद का बिल नहीं दिखा सके। गोदाम का लाइसेंस भी नहीं मिला। सिरप प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन डॉक्टर की अनुमति के बिना इसकी बिक्री नहीं की जा सकती। मामले में ड्रग एक्ट की धारा 18/27 के तहत कार्रवाई की गई है।
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बिना डॉक्टर की अनुमति बिक्री पर रोक
अधिकारियों के अनुसार, जो सिरप पकड़ा गया है उसकी बिक्री डॉक्टर की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। औषधि विभाग ने बरामद शीशियों के नमूने जांच के लिए सुरक्षित किए हैं। बिल और लाइसेंस नहीं मिलने पर विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई की है।
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कस्बा बरौली निवासी देवीशरण करीब छह वर्ष से कुशवाहा मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। उनके गोदाम में प्रतिबंधित सिरप रखे होने की सूचना पर थाना प्रभारी रेखा गोस्वामी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने जिला औषधि निरीक्षक दीपक लोधी को सूचना दी। औषधि निरीक्षक ने गोदाम से 353 शीशियां बरामद कीं। इनमें से चार शीशियां जांच के लिए नमूने के रूप में ली गईं, जबकि 349 को सीज कर दिया गया।
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दीपक लोधी ने बताया कि संचालक सिरप की खरीद का बिल नहीं दिखा सके। गोदाम का लाइसेंस भी नहीं मिला। सिरप प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन डॉक्टर की अनुमति के बिना इसकी बिक्री नहीं की जा सकती। मामले में ड्रग एक्ट की धारा 18/27 के तहत कार्रवाई की गई है।
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बिना डॉक्टर की अनुमति बिक्री पर रोक
अधिकारियों के अनुसार, जो सिरप पकड़ा गया है उसकी बिक्री डॉक्टर की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। औषधि विभाग ने बरामद शीशियों के नमूने जांच के लिए सुरक्षित किए हैं। बिल और लाइसेंस नहीं मिलने पर विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई की है।