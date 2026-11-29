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हालांकि, माता-पिता ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाते हुए बेटे को झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, बृहस्पतिवार को भोला अपने छोटे भाई रवि का स्पीकर बॉक्स एक दुकान पर 200 रुपये में गिरवी रखकर शराब पी गया था। शाम को रवि ने बॉक्स के बारे में पूछा तो दोनों के बीच विवाद हो गया। भोला रवि से 200 रुपये छीनकर भागने लगा। रवि ने पीछा कर उसके सिर में पीछे से ईंट मार दी। इसके बाद भोला मुंह के बल गिर पड़ा।सीओ गर्वित सिंह ने बताया कि रवि ने पूछताछ में बड़े भाई की हत्या करना स्वीकार किया है। उसने बताया कि गिरने के बाद भोला को ईंट से कुचलकर वह घर चला गया। परिजनों से उसने कहा कि भोला बरात देखने गया है। डॉग स्क्वॉयड की मदद से पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में मदद मिली। घटनास्थल से घर तक जाने के बाद डॉग ने रवि की खून से सनी शर्ट को सूंघा। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की।माता-पिता बोले, पुलिस ने दबाव बनाकर फंसायाआरोपी रवि के पिता पप्पू सिंह और मां शशि देवी ने पुलिस के आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि रवि अपने बड़े भाई की हत्या नहीं कर सकता। पुलिस ने दबाव बनाकर उसे फंसाया है। भोला शराब पीता था, जबकि रवि मजदूरी कर पूरे परिवार का खर्च चलाता था। मां शशि देवी ने बताया कि भोला उनसे मूंगफली खरीदने के लिए 100 रुपये लेकर गया था। उन्होंने कहा कि एक बेटा खो दिया और दूसरा हत्या के आरोप में जेल चला गया। अब उनकी जिंदगी वीरान हो गई है।