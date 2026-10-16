फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   The husband and wife were cremated on the same funeral pyre.

Aligarh News: एक ही चिता पर हुआ पति-पत्नी का अंतिम संस्कार

Fri, 16 Oct 2026 03:20 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:20 AM IST
विज्ञापन
The husband and wife were cremated on the same funeral pyre.
कोतवाली के गांव नगला जैत निवासी खजान सिंह (36) और उनकी पत्नी कविता (32) की गुरुग्राम के मानेसर में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बृहस्पतिवार को दोनों शवों को गांव लाया गया तो माहौल गमगीन हो गया। दंपती का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया।
विज्ञापन

मृतक दंपती के परिजनों ने बताया कि खजान सिंह गुरुग्राम के मानेसर में नौकरी करते थे। वहीं पर उनकी पत्नी कविता, बेटी परी (6) और बेटा आकू (4) साथ ही रहते थे। मंगलवार की दोपहर को पति-पत्नी बाइक से बाजार गए थे, तभी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। दंपती को पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डाक्टरों ने खजान सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी कविता ने उपचार के दौरान अगले दिन बुधवार को दम तोड़ दिया। मृतक सात भाई-बहन में दूसरे नंबर के थे। थानाध्यक्ष मोनू कुमार आर्य ने बताया कि हमारे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed