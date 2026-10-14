Aligarh News: शोभायात्रा में काली के स्वरूप ने दिखाए करतब

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मां के दर्शन के लिए जगह-जगह लोग रास्ते में ठहर गए। किसी ने पुष्पवर्षा की तो किसी ने नारियल चढ़ाकर आशीर्वाद मांगा। रण में कूद पड़ी महाकाली...जय काली, जय काली, मां जय काली... के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। शोभायात्रा में माता महाकाली समेत अन्य देवियों की भव्य झांकियां निकाली गई।मां काली सवारी पालीवाल स्कूल, हाथरस अड्डा, गिलहराजजी मंदिर, आर्य समाज रोड, दुबे का पड़ाव तिराहा, कंपनी बाग गांधीपार्क तिराहा, मीरीमल प्याऊ, रेलवे रोड और माल गोदाम तिराहा होते हुए दुबे का पड़ाव स्थित मंदिर पहुंची। यहां मां महाकाली का पूजन किया गया। इसके बाद शोभायात्रा रामलीला मैदान पहुंचकर संपन्न हुई।