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उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे चुनाव में अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। मौके पर कार्यक्रम प्रभारी डॉ. राधेश्याम, डॉ. विजेंद्र प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, डॉ. प्रगति चौधरी, देवेंद्र, राजीव, बबलू, छाया आदि मौजूद रहे।

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राजकीय महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। इसमें तनीषा प्रथम और प्रियंका द्वितीय स्थान पर रहीं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. लोकेश कुमार ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में मतदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करना तथा उन्हें अपने मताधिकार के महत्व से परिचित कराना है।