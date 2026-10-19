Aligarh News: छात्रा नुसरत जहां बनीं एक दिन की खंड विकास अधिकारी

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विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका चित्रा स्वामी के नेतृत्व में विद्यार्थी खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां खंड विकास अधिकारी अनुज मिश्रा ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें कार्यालय के कामकाज के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। विज्ञापन

अंत में खंड विकास अधिकारी अनुज मिश्रा ने सभी विद्यार्थियों को चॉकलेट वितरित कीं। विद्यालय की इस गतिविधि से बच्चों को सार्वजनिक कार्यालयों के कामकाज, सरकारी योजनाओं और ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को करीब से समझने का अवसर मिला। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका चित्रा स्वामी के नेतृत्व में विद्यार्थी खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां खंड विकास अधिकारी अनुज मिश्रा ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें कार्यालय के कामकाज के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई।अंत में खंड विकास अधिकारी अनुज मिश्रा ने सभी विद्यार्थियों को चॉकलेट वितरित कीं। विद्यालय की इस गतिविधि से बच्चों को सार्वजनिक कार्यालयों के कामकाज, सरकारी योजनाओं और ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को करीब से समझने का अवसर मिला।

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बैगलेस डे के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय कलवारी, नगर क्षेत्र हाथरस के विद्यार्थियों को सार्वजनिक कार्यालयों की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय हाथरस का भ्रमण कराया गया। मिशन शक्ति के तहत कक्षा आठ की छात्रा नुसरत जहां को एक दिन के लिए खंड विकास अधिकारी की जिम्मेदारी देकर कार्यालय की कार्यप्रणाली समझाई गई।