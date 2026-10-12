Aligarh News: रात में एएमयू के मुख्य गेट पर सख्ती, आने वालों की जांच

विज्ञापन





रात के समय मुख्य गेट पर प्रॉक्टर टीम की सक्रियता विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अहम है। एएमयू परिसर में लगातार बाहरी तत्वों के आने और कैंपस के अनुशासन को भंग करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हड़ताल खत्म होने और छात्रसंघ चुनाव का माहौल बनने के चलते विवि प्रबंधन ने बाहरी तत्वों को कैंपस से दूर रखने के लिए आने-जाने वालों पर निगरानी और सुरक्षा जांच बढ़ा दी है।

विज्ञापन

एएमयू में देर रात कैंपस आने वालों की जांच की जा रही है। विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर सुरक्षा जांच के दौरान नए प्रॉक्टर प्रो. नफीस अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। इस दौरान कैंपस में प्रवेश करने वाले लोगों और दोपहिया वाहनों की जांच की गई।