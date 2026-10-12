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Aligarh News: रात में एएमयू के मुख्य गेट पर सख्ती, आने वालों की जांच

Mon, 12 Oct 2026 03:07 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:07 AM IST
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Strict checks at AMU's main gate at night; visitors being screened
एएमयू में देर रात कैंपस आने वालों की जांच की जा रही है। विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर सुरक्षा जांच के दौरान नए प्रॉक्टर प्रो. नफीस अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। इस दौरान कैंपस में प्रवेश करने वाले लोगों और दोपहिया वाहनों की जांच की गई।
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रात के समय मुख्य गेट पर प्रॉक्टर टीम की सक्रियता विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अहम है। एएमयू परिसर में लगातार बाहरी तत्वों के आने और कैंपस के अनुशासन को भंग करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हड़ताल खत्म होने और छात्रसंघ चुनाव का माहौल बनने के चलते विवि प्रबंधन ने बाहरी तत्वों को कैंपस से दूर रखने के लिए आने-जाने वालों पर निगरानी और सुरक्षा जांच बढ़ा दी है।
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