Aligarh News: स्पेशल ट्रेनें अब दिल्ली के शकूरबस्ती तक चलेंगी

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उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि अब यात्रियों को दादरी में उतरकर दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रेन संख्या 02417/02418 प्रयागराज-शकूरबस्ती और 04163/04164 नारायणपुर बाजार-शकूरबस्ती के बीच चलेंगी। दोनों ट्रेनों का अलीगढ़ स्टेशन पर ठहराव भी निर्धारित है।ये ट्रेनें 15 अक्तूबर से 17 दिसंबर तक अलग-अलग दिनों में संचालित होंगी। ट्रेन 02417/02418 सप्ताह में चार दिन और 04163/04164 सप्ताह में तीन दिन चलेगी। यह विस्तार दिल्ली आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और कारोबारियों के लिए लाभदायक होगा।