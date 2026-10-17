Aligarh News: स्पेशल ट्रेनें अब दिल्ली के शकूरबस्ती तक चलेंगी
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:25 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:25 AM IST
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प्रयागराज-दादरी और नारायणपुर बाजार-दादरी स्पेशल ट्रेनों का विस्तार दिल्ली के शकूरबस्ती स्टेशन तक कर दिया गया है। इससे अलीगढ़, कानपुर, इटावा, हाथरस समेत आसपास के यात्रियों को दिल्ली तक सीधी रेल सुविधा मिलेगी।
उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि अब यात्रियों को दादरी में उतरकर दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रेन संख्या 02417/02418 प्रयागराज-शकूरबस्ती और 04163/04164 नारायणपुर बाजार-शकूरबस्ती के बीच चलेंगी। दोनों ट्रेनों का अलीगढ़ स्टेशन पर ठहराव भी निर्धारित है।
ये ट्रेनें 15 अक्तूबर से 17 दिसंबर तक अलग-अलग दिनों में संचालित होंगी। ट्रेन 02417/02418 सप्ताह में चार दिन और 04163/04164 सप्ताह में तीन दिन चलेगी। यह विस्तार दिल्ली आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और कारोबारियों के लिए लाभदायक होगा।
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उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि अब यात्रियों को दादरी में उतरकर दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रेन संख्या 02417/02418 प्रयागराज-शकूरबस्ती और 04163/04164 नारायणपुर बाजार-शकूरबस्ती के बीच चलेंगी। दोनों ट्रेनों का अलीगढ़ स्टेशन पर ठहराव भी निर्धारित है।
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ये ट्रेनें 15 अक्तूबर से 17 दिसंबर तक अलग-अलग दिनों में संचालित होंगी। ट्रेन 02417/02418 सप्ताह में चार दिन और 04163/04164 सप्ताह में तीन दिन चलेगी। यह विस्तार दिल्ली आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और कारोबारियों के लिए लाभदायक होगा।
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