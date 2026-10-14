फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   sir syed day par 9 book released

Aligarh News: सर सैयद दिवस पर नौ पुस्तकों और दो पत्रिकाओं के विशेषांकों का होगा विमोचन

Wed, 14 Oct 2026 02:26 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:26 PM IST
विज्ञापन
sir syed day par 9 book released

विज्ञापन


अलीगढ़। एएमयू में सर सैयद दिवस के अवसर पर साहित्य, इतिहास और सर सैयद अहमद खान के विचारों से जुड़ी नौ पुस्तकों तथा दो प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के विशेषांकों का विमोचन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 17 अक्तूबर को सुबह 9:30 बजे सर सैयद हाउस में होगा।  कुलपति प्रो. नईमा खातून पुस्तकों का विमोचन करेंगी।



सर सैयद अकादमी के निदेशक प्रो. शाफे किदवई ने बताया कि सर सैयद अकादमी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सर सैयद अहमद खान के जीवन, विचारों, शैक्षिक योगदान और अलीगढ़ आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को सामने लाने वाली कृतियां प्रस्तुत की जाएंगी। इनमें सर सैयद्स तफसीर-उल-कुरान के दो खंड, डॉ. असद फैसल फारूकी की सर सैयद की मुतालाती सवानेह, प्रो. अरशद मसूद हाशमी की अलीगढ़ कॉलेज और शीराज तथा प्रो. सारिका वार्ष्णेय की सर सैयद अहमद खान-चरितम शामिल हैं। तहजीब-उल-अखलाक और फिक्र-ओ-नजर के विशेषांक, आतिफ सैयद की अलीगढ़: द सिटी दैट आउटलेस्ट एम्पायर्स, डॉ. शम्स बदायूनी की मुतालए हयात-ए-जावेद के एक सौ पच्चीस साल, मजहर सईद की सर सैयद की कहानी अशआर की जुबानी और डॉ. एम. फिरोज खान और डॉ. शगुफ्ता नियाज की सर सैयद अहमद खान का भी विमोचन होगा।
विज्ञापन


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed