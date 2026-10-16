Aligarh News: सर सैयद दिवस कल, तैयारियां का कुलपति ने लिया जायजा

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कुलपति ने कहा कि सर सैयद दिवस विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व और आत्मचिंतन का अवसर है। यह संस्थापक की दूरदृष्टि और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक प्रगति के उनके विचारों को याद करने का दिन है।समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह मुख्य अतिथि होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह और रियर एडमिरल एसएम उरूज अतहर विशिष्ट अतिथि, जबकि केपी समूह के अध्यक्ष डॉ. फारुक जी. पटेल विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।