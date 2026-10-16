Aligarh News: सर सैयद दिवस कल, तैयारियां का कुलपति ने लिया जायजा
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:15 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:15 AM IST
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एएमयू में 17 अक्तूबर को आयोजित होने वाले सर सैयद दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बृहस्पतिवार को कुलपति प्रो. नईमा खातून ने गुलिस्तान-ए-सैयद में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मुख्य कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास देखा।
कुलपति ने कहा कि सर सैयद दिवस विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व और आत्मचिंतन का अवसर है। यह संस्थापक की दूरदृष्टि और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक प्रगति के उनके विचारों को याद करने का दिन है।
समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह मुख्य अतिथि होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह और रियर एडमिरल एसएम उरूज अतहर विशिष्ट अतिथि, जबकि केपी समूह के अध्यक्ष डॉ. फारुक जी. पटेल विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
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कुलपति ने कहा कि सर सैयद दिवस विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व और आत्मचिंतन का अवसर है। यह संस्थापक की दूरदृष्टि और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक प्रगति के उनके विचारों को याद करने का दिन है।
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समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह मुख्य अतिथि होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह और रियर एडमिरल एसएम उरूज अतहर विशिष्ट अतिथि, जबकि केपी समूह के अध्यक्ष डॉ. फारुक जी. पटेल विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
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