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Aligarh News: सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी, एमएलसी चुनाव में हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के आरोप

Sat, 24 Oct 2026 04:04 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 04:04 PM IST
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senior NCP leader slams government
कांग्रेस नेता रमेश शर्मा के साथ पूर्व विधान परिषद सदस्य सिराज मेंहदी फोटो अमर उजाला
अलीगढ़। एनसीपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य सिराज मेंहदी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हुए विधान परिषद चुनाव में हिंसा, मारपीट और बूथ कैप्चरिंग तक की शिकायतें मिली हैं। जब लखनऊ में यह स्थिति रही तो अन्य चुनाव खंडों में क्या हालात रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
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शनिवार को गूलर रोड स्थित एक कार्यक्रम स्थल पर बुजुर्ग कांग्रेसी नेता ताराचंद पांडे के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे सिराज मेंहदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ के बावजूद सरकार खामोश है। उन्होंने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव की ओर बढ़ रही है। लोगों के सामने सरकार की खामियां उजागर हो चुकी हैं।
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इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश शर्मा, विनोद पांडे, अनवर अक्कील, ठाकुर आनंदपाल सिंह, हेमंत शर्मा और टोटो सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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