Aligarh News: दस महीने बाद पीएम आवासों के लिए मिली दूसरी किस्त

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लाभार्थियों ने अपने जर्जर मकान तोड़कर नए मकान बनवाना शुरू कर दिए थे, लेकिन अचानक दूसरी किश्त रोक दी गई। 10 महीने तक दूसरी किश्त शासन ने जारी नहीं की। इससे निर्माण कार्य भी अवरुद्ध हो गए और लोग आवास के अभाव में किराए के मकान में रहने लगे। इस संंबंध में जुलाई महीने में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। लाभार्थियों के लिए दूसरी किस्त 12 अक्तूबर से आना शुरू हो गई है। अब तक करीब 50 लाभार्थियों के खातों में दूसरी किस्त की धनराशि आ गई है। लाभार्थियों का कहना है कि दूसरी किस्त जारी होने से अधूरे पड़े मकानों का निर्माण पूरा हो सकेगा। एक आवास के लिए सरकार लाभार्थी को 2.50 लाख रुपये देती है।वहीं, नगर पंचायत के चेयरमैन डॉ.डीएस भारती का कहना है कि में अब तक 50 लाभार्थियों के खाते में दूसरी किस्त में एक-एक लाख रुपये की धनराशि पहुंच गई है। बाकी सभी लाभार्थियों के खातों में भी धनराशि जल्द ही पहुंच जाएगी।