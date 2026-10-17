Aligarh News: पीईटी परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी रोडवेज बसें

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इससे 25 और 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को होने वाली परीक्षा में दूसरे जिलों में जाने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने और परीक्षा छूटने के बाद घर लौटने के लिए अभ्यर्थियों को बसों की कमी से जूझना न पड़े, इसके लिए जरूरत के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं।यात्रियों का दबाव बढ़ने पर रिजर्व बसों को भी सड़कों पर उतारने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दिनों में बसों के संचालन पर विशेष नजर रखी जाएगी। चालक-परिचालकों की ड्यूटी लगाने के साथ बसों की तकनीकी स्थिति भी जांची जाएगी, ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो। बस अड्डे पर यात्रियों को बसों की उपलब्धता और समय की जानकारी देने के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे।