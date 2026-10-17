फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Roadways buses will operate for PET examinees

Aligarh News: पीईटी परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी रोडवेज बसें

Sat, 17 Oct 2026 03:22 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sat, 17 Oct 2026 03:22 AM IST
विज्ञापन
Roadways buses will operate for PET examinees
रोडवेज बस। - फोटो : Archive
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के लिए रोडवेज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए अलीगढ़ से हाथरस, आगरा, कासगंज, मथुरा, एटा, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद समेत दूसरे जिलों के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की गई हैं।
विज्ञापन


इससे 25 और 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को होने वाली परीक्षा में दूसरे जिलों में जाने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने और परीक्षा छूटने के बाद घर लौटने के लिए अभ्यर्थियों को बसों की कमी से जूझना न पड़े, इसके लिए जरूरत के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं।
विज्ञापन


यात्रियों का दबाव बढ़ने पर रिजर्व बसों को भी सड़कों पर उतारने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दिनों में बसों के संचालन पर विशेष नजर रखी जाएगी। चालक-परिचालकों की ड्यूटी लगाने के साथ बसों की तकनीकी स्थिति भी जांची जाएगी, ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो। बस अड्डे पर यात्रियों को बसों की उपलब्धता और समय की जानकारी देने के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed