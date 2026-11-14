Aligarh News: भीड़ के आगे ध्वस्त हुए रोडवेज के इंतजाम, भटकते रहे मुसाफिर

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त्योहार पर परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसें चलाने और फेरे बढ़ाने का दावा किया था, लेकिन बस स्टैंड पर हालात कुछ और ही नजर आए। सुबह से देर रात तक यात्री बसों के इंतजार में भटकते रहे। जो बसें पहुंचीं, वे पहले से यात्रियों से भरी थीं। ऐसे में कई यात्रियों को बस में जगह नहीं मिली। खासकर महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि भीड़ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन कराया जा रहा है।ट्रेनों में भी पैर रखने तक की जगह नहींरोडवेज के साथ रेलवे में भी यात्रियों की भारी भीड़ रही। त्योहार से पहले दिल्ली से कानपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ थी, जबकि अब दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में मारामारी है। अलीगढ़ से दिल्ली जाने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि दिवाली और छठ पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों में कोच भी बढ़ाए गए हैं।