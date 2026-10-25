Aligarh News: अर्टिगा-क्रेन की भिड़ंत में घायल सेवानिवृत्त दरोगा की मौत

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, नौरंगाबाद निवासी राकेश सक्सेना शुक्रवार को पत्नी पुष्पलता, बेटे प्रतीक और परिवार के अन्य सदस्यों शोभा व शुभांगी के साथ कार से गाजियाबाद जा रहे थे। वहां उनकी रिश्तेदारी है। नादा पुल के पास उनकी कार क्रेन से टकरा गई। हादसे में कार सवार सभी लोग घायल हो गए।राकेश के सिर और पसलियों में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि क्रेन को कब्जे में ले लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। राकेश दो वर्ष पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।