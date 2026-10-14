Aligarh News: पेंशनर्स सेवा संस्थान की जिला इकाई पुनर्गठित, सुरेंद्र चौधरी बने अध्यक्ष

विज्ञापन



संस्थान के महामंत्री बीके तिवारी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रियता से कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने आपसी समन्वय से जिला कार्यकारिणी के शेष पदाधिकारियों का चयन कर सूची प्रदेश कार्यालय को भेजने की भी अपील की।

विज्ञापन

अलीगढ़। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश की जनपद इकाई का पुनर्गठन किया गया है। इसमें सुरेंद्र चौधरी को अध्यक्ष, चंद्रपाल सिंह को संस्थापक एवं संरक्षक, हरि सिंह पुंडीर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, देवेंद्र कुमार शर्मा को जिला मंत्री और अरविंद कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया है।