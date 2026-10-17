फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Potato farmers will receive a subsidy of 35,000 rupees

Aligarh News: आलू किसानों को मिलेगा 35 हजार रुपये अनुदान

Sat, 17 Oct 2026 03:25 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:25 AM IST
विज्ञापन
Potato farmers will receive a subsidy of 35,000 rupees
आलू। - फोटो : Archive
आलू की कीमतों में गिरावट से राहत के लिए प्रदेश सरकार ने भामाशाह भाव स्थिरता योजना लागू की है। इसके तहत किसानों को अधिकतम 35 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
विज्ञापन


वर्ष 2026-27 में लागू यह योजना सभी जिलों के किसानों को लाभ देगी, जिसके लिए उद्यान विभाग ने ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराया है। उपनिदेशक उद्यान बलजीत सिंह के अनुसार, अधिकतम दो हेक्टेयर आलू रोपित क्षेत्रफल पर 200 क्विंटल तक अनुदान मिलेगा। पट्टे पर खेती करने वाले किसान भी योजना का लाभ ले सकेंगे।
विज्ञापन



अनुदान पाने के लिए आलू की बिक्री का भुगतान बैंक माध्यम से होना अनिवार्य है। किसानों को उत्पादन लागत का 25 फीसदी या लागत और बिक्री दर के अंतर की कम राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से मिलेगी। आवेदन के लिए आधार कार्ड, कृषक पहचान पत्र, बैंक पासबुक और खसरा-खतौनी दस्तावेज जमा करने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed