पीड़ित जितेंद्र कुमार शर्मा निवासी मोहल्ला ब्रह्मनपुरी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी 2000 रुपये प्रतिमाह की आरडी अभिकर्ता अमर बाबू शर्मा निवासी सरायवली ने डाकघर में खोली थी। 18 मई 2023 से शुरू आरडी में उन्होंने प्रति माह 2000 रुपये नकद अभिकर्ता को जमा करने के लिए दिए।उन्होंने अभिकर्ता को 70,000 रुपये जमा करने के लिए दिए लेकिन उनके खाते में मात्र 18,000 रुपये जमा किए।उनके 52,000 रुपये लेकर अभिकर्ता अमर बाबू शर्मा फरार है। थाना प्रभारी निरीक्षक विपिन चौधरी ने बताया कि धारा 318 (4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।