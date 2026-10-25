पीईटी: अलीगढ़ में 39 केंद्र 25, 30 अक्तूबर और 1 नवंबर को परीक्षा, केंद्रों पर जैमर, दो किमी तक नो सिग्नल

अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त ट्रेन व बसों की व्यवस्था

अभ्यर्थियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। वहीं, रेलवे भी विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों और अतिरिक्त रेल परिचालन के जरिये यात्रियों को राहत देने की तैयारी में है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा के अनुसार परीक्षा को लेकर हाथरस और अतरौली से 100 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।



गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कासगंज और एटा रूटों पर बसों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए लोकल और लंबे रूटों पर संचालित होने वाली बसों को जरूरत के अनुसार परीक्षा स्पेशल सेवाओं में लगाया जाएगा। अभ्यर्थियों की वापसी के लिए भी व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर आसपास के डिपो से अतिरिक्त बसें मंगाई जाएंगी। उधर, उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के अनुसार पीईटी के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है।



इन केंद्रों पर होगी परीक्षा

अल बरकात पब्लिक स्कूल, आयशा तारीन मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल, चंपा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज, चिरंजीलाल बालिका इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, धर्म समाज महाविद्यालय, धर्म समाज बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज सहित 39 केंद्र बनाए गए हैं।