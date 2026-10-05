Aligarh News: झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में यात्री की तबीयत बिगड़ी, मौत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:54 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली से झारखंड जा रही स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में शनिवार देर रात एक यात्री अचेत अवस्था में मिला। रेलवे स्टाफ की सूचना पर नाॅन स्टाप ट्रेन को अलीगढ़ स्टेशन पर रुकवाया गया। यात्री को रेलवे चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि शनिवार रात करीब दस बजे सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 12818 के सामान्य कोच में एक व्यक्ति अचेत पड़ा हुआ है।
पुलिस टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पहुंचकर यात्री को नीचे उतारा। मौके पर पहुंचे रेलवे चिकित्सक एसएम अहमद ने उसे मृत घोषित कर दिया। यात्री की पहचान तेलेश्वर महतो (42) निवासी जिला हजारीबाग, गांव दासोखोप झारखंड के रूप में हुई। तेलेश्वर अपने चचेरे भाई बसंत कुमार के साथ आनंद विहार से कोडरमा जा रहा था। बसंत ने बताया कि यात्रा के दौरान तेलेश्वर की तबीयत अचानक खराब हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि शनिवार रात करीब दस बजे सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 12818 के सामान्य कोच में एक व्यक्ति अचेत पड़ा हुआ है।
विज्ञापन
पुलिस टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पहुंचकर यात्री को नीचे उतारा। मौके पर पहुंचे रेलवे चिकित्सक एसएम अहमद ने उसे मृत घोषित कर दिया। यात्री की पहचान तेलेश्वर महतो (42) निवासी जिला हजारीबाग, गांव दासोखोप झारखंड के रूप में हुई। तेलेश्वर अपने चचेरे भाई बसंत कुमार के साथ आनंद विहार से कोडरमा जा रहा था। बसंत ने बताया कि यात्रा के दौरान तेलेश्वर की तबीयत अचानक खराब हो गई थी।
विज्ञापन