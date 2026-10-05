Aligarh News: झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में यात्री की तबीयत बिगड़ी, मौत

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जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि शनिवार रात करीब दस बजे सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 12818 के सामान्य कोच में एक व्यक्ति अचेत पड़ा हुआ है।पुलिस टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पहुंचकर यात्री को नीचे उतारा। मौके पर पहुंचे रेलवे चिकित्सक एसएम अहमद ने उसे मृत घोषित कर दिया। यात्री की पहचान तेलेश्वर महतो (42) निवासी जिला हजारीबाग, गांव दासोखोप झारखंड के रूप में हुई। तेलेश्वर अपने चचेरे भाई बसंत कुमार के साथ आनंद विहार से कोडरमा जा रहा था। बसंत ने बताया कि यात्रा के दौरान तेलेश्वर की तबीयत अचानक खराब हो गई थी।