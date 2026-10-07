Aligarh News: धान ने थामी जीटी रोड की रफ्तार, लगी वाहनों की कतार

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एटा चुंगी पर चारों तरफ से आए वाहन फंस गए। धान लेकर आए किसानों के लिए जाम ने मुश्किल और बढ़ा दी। घंटों सड़क पर फंसे किसान ट्रैक्टर-ट्राॅलियों में बैठे मंडी खुलने और रास्ता साफ होने का इंतजार करते रहे। पेराई से पहुंचे किसान बृजेश, अकराबाद के हरिकेश, मडराक के मुकेश सिंह आदि का कहना था कि धान लेकर मंडी तक पहुंचना ही मुश्किल हो गया है।जाम में फंसने से समय और डीजल की बर्बादी हो रही है। जाम की सूचना पर ट्रैफिक पुलिस के साथ इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने सड़क पर खड़े वाहनों को व्यवस्थित कराया और अलग-अलग रास्तों से यातायात निकालने का प्रयास किया। एटा चुंगी पर स्थिति संभालने में पुलिस को सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। रात करीब 12 बजे तक पुलिसकर्मी यातायात सुचारु कराने में जुटे रहे।इसके बाद वाहनों की रफ्तार धीरे-धीरे बढ़ी और मंडी की ओर आवाजाही शुरू हो सकी। एसपी ट्रैफिक प्रवीण यादव ने बताया कि मंडी में धान की अधिक आवक होने के चलते बड़ी मात्रा में किसान अपना अनाज लेकर मंडी पहुंचे थे। इसके चलते जीटी रोड पर जाम लग गया। इसे व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक और इलाका पुलिस जुटी हुई है।