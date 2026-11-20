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इस दौरान दूर-दराज से आईं महिला मरीज घंटों लाइन में खड़ी होकर डॉक्टर का इंतजार करती रहीं। मरीजों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से ओपीडी में यही लापरवाही बरती जा रही है। सीएमएस और एडी हेल्थ तक शिकायत पहुंचने के बाद चिकित्सक के पहुंचने से मरीजों को राहत मिली।- मैं बुधवार से दवा लेने के लिए घूम रही हूं। बृहस्पतिवार को भी सुबह से लाइन में खड़ी रही। इतनी दूर से किराया लगाकर आई, यहां परेशान होना पड़ता है। - पप्पन देवी, खानपुर- जांच कराने के लिए सुबह से भूखे-प्यासे लाइन में लगी हूं। घर में बच्चे छोड़कर आई हूं। हमारा तो पूरा दिन खराब हो गया। - ममता, शिकारगढ़ी- सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी चाहिए। महिला मरीजों को परेशान न होना पड़े विभाग ऐसी व्यवस्था करे। - दिव्या, काजिमाबाद- महिला चिकित्सक रोज अस्पताल आकर मरीजों को देखती हैं। बृहस्पतिवार को वह ओपीडी में लेट क्यों आईं, इसकी जानकारी की जाएगी। - डॉ. दुर्गेश कुमार, सीएमएस- ड्यूटी के प्रति लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रवार को मैं अस्पताल का स्वयं निरीक्षण करूंगा। लोगों को बेहतर सेवाएं देना हमारा काम है।- डॉ. नीरज त्यागी, एडी हेल्थ