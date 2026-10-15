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Aligarh News: इगलास मंडी में नहीं बची जगह, आज बंद रहेगी

Thu, 15 Oct 2026 03:01 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 03:01 AM IST
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No space left in Iglas Mandi; it will remain closed today.
इगलास मंडी में धान की बंपर आवक से जगह नहीं बची है। मंडी में खरीदे जा चुके धान की उठान के लिए बृहस्पतिवार को मंडी बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
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तीन दिन बंद रहने के बाद मंडी में बुधवार को धान की बंपर आवक होने से मंडी की व्यवस्थाएं चरमरा गईं। मंडी परिसर के बाहर ट्रैक्टर खड़े रहने से जाम लग गया। खरीदे गए धान को व्यापारी मंडी से बाहर नहीं भिजवा पाए, इस कारण मंडी में धान ही धान दिखाई दे रहा है

बुधवार को मंडी में करीब 40 से 50 हजार बोरी धान की आवक हुई। मंडी पर्यवेक्षक दिनेश शर्मा का कहना है कि व्यापारियों से वार्ता करने के उपरांत बृहस्पतिवार को मंडी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। किसानों व व्यापारियों का कहना है कि मंडी में धान व बाजरा के सीजन में भारी आवक के चलते मंडी का मैदान छोटा पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मंडी प्रशासन को चाहिए कि मंडी परिसर का विस्तारीकरण कराया जाए तथा सब्जी मंडी के अन्य स्थान बनवाई जाए।
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