Aligarh News: इगलास मंडी में नहीं बची जगह, आज बंद रहेगी

तीन दिन बंद रहने के बाद मंडी में बुधवार को धान की बंपर आवक होने से मंडी की व्यवस्थाएं चरमरा गईं। मंडी परिसर के बाहर ट्रैक्टर खड़े रहने से जाम लग गया। खरीदे गए धान को व्यापारी मंडी से बाहर नहीं भिजवा पाए, इस कारण मंडी में धान ही धान दिखाई दे रहा हैबुधवार को मंडी में करीब 40 से 50 हजार बोरी धान की आवक हुई। मंडी पर्यवेक्षक दिनेश शर्मा का कहना है कि व्यापारियों से वार्ता करने के उपरांत बृहस्पतिवार को मंडी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। किसानों व व्यापारियों का कहना है कि मंडी में धान व बाजरा के सीजन में भारी आवक के चलते मंडी का मैदान छोटा पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मंडी प्रशासन को चाहिए कि मंडी परिसर का विस्तारीकरण कराया जाए तथा सब्जी मंडी के अन्य स्थान बनवाई जाए।