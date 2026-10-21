Aligarh News: मैरिस रोड पर जलभराव से मिलेगी राहत, एक माह में केला नगर से जुड़ेगा जीवनगढ़ नाला

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अलीगढ़। मैरिस रोड और आसपास के इलाकों में जलभराव की दशकों पुरानी समस्या के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जीवनगढ़ में बने अंडरग्राउंड नाले को केला नगर चौराहे से जोड़ने के लिए अगले एक माह में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे क्षेत्र की करीब चार लाख आबादी को आगामी वर्षा ऋतु में जलभराव से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बुधवार को नगर निगम निर्माण विभाग, सीएनडीएस जल निगम के अधिकारियों और अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तकनीकी टीम के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सीएनडीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर गिरीश कुमार को केला नगर चौराहे से नाला निर्माण तत्काल शुरू कराने और निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब 67.94 करोड़ रुपये की लागत से स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज परियोजना-2 पर काम कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 9.55 करोड़ रुपये की लागत से केला नगर चौराहे से जीवनगढ़ होते हुए जाफरी ड्रेन तक आधुनिक अंडरग्राउंड नाला बनाया जा रहा है। प्री-कास्ट सेगमेंट तकनीक से तैयार किए जा रहे इस नाले का करीब 800 मीटर निर्माण पूरा हो चुका है। अब केला नगर चौराहे से ओपन नाला बनाकर इसे जीवनगढ़ में बने अंडरग्राउंड नाले से जोड़ना शेष है।करीब ढाई साल से लंबित इस परियोजना में शेष काम पूरा होने के बाद जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नगर आयुक्त ने निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने, खुदाई वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर, चेतावनी संकेतक लगाने और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।नगर आयुक्त ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य शहर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना है। लक्ष्य है कि आगामी वर्षा ऋतु से पहले नाला और सड़क निर्माण का काम पूरा कर लिया जाए, जिससे मैरिस रोड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जलभराव के साथ यातायात संबंधी परेशानी से भी राहत मिल सके।