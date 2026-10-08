एमएलसी चुनाव : 67 बूथों पर होगी वीडियोग्राफी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह जानकारी बैठक के दाैरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने दी। उन्होंने बताया कि चुनाव में 74 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 74 माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगेंगे। निगरानी के लिए सात सुपर जोनल, सात जोनल और 37 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। नौरंगीलाल इंटर कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा।पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण आठ अक्तूबर को, जबकि अन्य मतदान अधिकारियों का 16 अक्तूबर को होगा। सेक्टर, जोनल और माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण 12 और 13 अक्तूबर को होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है।