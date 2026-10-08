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एमएलसी चुनाव : 67 बूथों पर होगी वीडियोग्राफी

Thu, 08 Oct 2026 02:53 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Thu, 08 Oct 2026 02:53 AM IST
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MLC Election: Videography to be conducted at 67 booths
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
अलीगढ़। स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव के दाैरान जिले के 67 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कुल 296 मतदान कार्मिक तैनात होंगे, जिनमें 10 फीसदी रिजर्व भी शामिल है।
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यह जानकारी बैठक के दाैरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने दी। उन्होंने बताया कि चुनाव में 74 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 74 माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगेंगे। निगरानी के लिए सात सुपर जोनल, सात जोनल और 37 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। नौरंगीलाल इंटर कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा।
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पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण आठ अक्तूबर को, जबकि अन्य मतदान अधिकारियों का 16 अक्तूबर को होगा। सेक्टर, जोनल और माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण 12 और 13 अक्तूबर को होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है।
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