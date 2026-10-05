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Aligarh News: दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट, अश्लील हरकत का आरोप

Mon, 05 Oct 2026 02:54 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:54 AM IST
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Married woman assaulted over dowry; accused of obscene acts
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
थाना रोरावर क्षेत्र की एक विवाहिता ने पति व तीन ससुरालियों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। महिला ने मारपीट, अश्लील हरकत और जेवर व नकदी ले जाने की शिकायत भी की है।
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महिला ने बताया कि उसका निकाह 16 नवंबर 2023 को आसिफ से हुआ था। निकाह के बाद ही आसिफ, मुमताज, शोएब और बब्बू दहेज मांगने लगे। पति काम नहीं करता था, उसे मजदूरी के लिए मजबूर करता था। 25 अगस्त की रात शोएब, बब्बू और मुमताज घर में घुस आए। आसिफ ने महिला को पीटा, जबकि देवरों ने अश्लील हरकतें कीं। अलमारी से सोने-चांदी के जेवर और सात हजार रुपये ले गए। सास व देवरों के कहने पर आसिफ ने उसे तीन तलाक बोल दिया। सीओ प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि पति समेत चार ससुरालियों पर रिपोर्ट दर्ज हुई है।
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