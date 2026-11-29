Aligarh News: लिफ्ट के बहाने महिला ठगा, जेवर और नकदी लेकर भागा
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:22 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला को बैठा लिया। आरोप है कि नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसके कानों की बालियां, मंगलसूत्र और तीन हजार रुपये लेकर आरोपी फरार हो गया।
बुलंदशहर के थाना डिबाई क्षेत्र के गांव त्रिलोकपुर निवासी पूनम देवी पत्नी अर्जुन सिंह शनिवार को अपने मायके कुमरौआ से ससुराल जा रही थीं। गांव के रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया। आरोप है कि रास्ते में उसने महिला को नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गईं। इसके बाद आरोपी ने उनके जेवर और नकदी ले ली। उसने महिला का सामान बाइक की डिकी में रखवा लिया और बिजौली स्थित ई-रिक्शा स्टैंड पर उतार दिया।
फोटोस्टेट कराने जाने की बात कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी हेमंत मावी ने बताया कि महिला के परिजनों को जानकारी दे दी गई है, मामले में कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
बुलंदशहर के थाना डिबाई क्षेत्र के गांव त्रिलोकपुर निवासी पूनम देवी पत्नी अर्जुन सिंह शनिवार को अपने मायके कुमरौआ से ससुराल जा रही थीं। गांव के रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया। आरोप है कि रास्ते में उसने महिला को नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गईं। इसके बाद आरोपी ने उनके जेवर और नकदी ले ली। उसने महिला का सामान बाइक की डिकी में रखवा लिया और बिजौली स्थित ई-रिक्शा स्टैंड पर उतार दिया।
विज्ञापन
फोटोस्टेट कराने जाने की बात कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी हेमंत मावी ने बताया कि महिला के परिजनों को जानकारी दे दी गई है, मामले में कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन