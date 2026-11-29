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बुलंदशहर के थाना डिबाई क्षेत्र के गांव त्रिलोकपुर निवासी पूनम देवी पत्नी अर्जुन सिंह शनिवार को अपने मायके कुमरौआ से ससुराल जा रही थीं। गांव के रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया। आरोप है कि रास्ते में उसने महिला को नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गईं। इसके बाद आरोपी ने उनके जेवर और नकदी ले ली। उसने महिला का सामान बाइक की डिकी में रखवा लिया और बिजौली स्थित ई-रिक्शा स्टैंड पर उतार दिया।फोटोस्टेट कराने जाने की बात कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी हेमंत मावी ने बताया कि महिला के परिजनों को जानकारी दे दी गई है, मामले में कार्रवाई की जा रही है।