एमएलसी चुनाव: 25 प्रत्याशियों के लिए 46,189 मतदाता देंगे वोट, महिला प्रत्याशी मात्र एक, 23 अक्तूबर को मतदान

23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से मतदान

मतदान 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। मतदान टोलियों की रवानगी 22 अक्तूबर को होगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 23,185 पुरुष एवं 15,958 महिला सहित कुल 39,143 मतदाता हैं। इसी प्रकार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 4,444 पुरुष एवं 2,602 महिला सहित कुल 7,046 मतदाता पंजीकृत हैं।



296 मतदान कार्मिक कराएंगे मतदान

निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए रिजर्व कार्मिक सहित 296 मतदान कार्मिकों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा एवं निगरानी की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्र को सात जोन एवं 37 सेक्टर में विभाजित किया गया है। मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के लिए 67 वीडियोग्राफर लगाए गए हैं। 67 मतदेय स्थलों पर 134 मतपेटियां प्रयोग में लाई जाएंगी।



उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी एवं वापसी नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज से होगी। निर्वाचन संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी के प्रथम तल पर कंट्रोल रूम संचालित है, जिसका दूरभाष नंबर 0571-2420141 है।



दो बूथों में परिवर्तन

पूर्व में जेकेबी इंटर कॉलेज काजिमाबाद अतरौली में बनने वाला 89 नंबर मतदेय स्थल अब केएमबी इंटर कॉलेज अतरौली हो गया है। इसी तरह से 91 ग्रामोदय हाईस्कूल बरला का मतदेय स्थल अब 91 रघुनंदन इंटर कॉलेज छर्रा कर दिया गया है। 92 नंबर बूथ के पाली इंटर कॉलेज पाली मुकीमपुर का नाम बिहारीलाल भारती इंटर कॉलेज पालीमुकीमपुर है।