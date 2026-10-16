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Aligarh News: शटडाउन के बाद भी लाइनमैन को लगा करंट

Fri, 16 Oct 2026 03:14 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:14 AM IST
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Lineman suffers electric shock even after a shutdown
विद्युत निगम में संविदा लाइनमैन अरुण कुमार कौशिक गांव पनेहरा में बृहस्पतिवार की सुबह करंट लगने से उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए। वे खंभे पर चढ़कर काम कर रहे थे। घायल लाइनमैन को सीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया।
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गांव गहतौली निर्मल निवासी अरुण कुमार पनेहरा बिजलीघर से शटडाउन लेकर गांव पनेहरा में लाइन पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक लाइन में करंट आ गया और वह असंतुलित होकर खंभे से नीचे आ गिरे। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारी तत्काल उन्हें सीएचसी ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं, जेई रवेंद्र कुमार ने बताया कि शटडाउन लेने के बाद लाइन में करंट कैसे आया, इसकी जांच कराई जाएगी। कर्मचारी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।
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