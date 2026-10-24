फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Khair Grave Digging Dispute Police Stops Burial Body

खैर: शव दफनाने के लिए कब्र खोदते ही विरोध में उतरे लोग, पुलिस ने खोदाई रुकवाई, दूसरी जगह कराया अंतिम संस्कार

Sat, 24 Oct 2026 12:57 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 24 Oct 2026 12:57 PM IST
सार

शव दफन करने के लिए कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। इसी बीच कॉलोनी के लोग पहुंच गए। विरोध जताते हुए कहा कि करीब 20 वर्षों से वह कॉलोनी में रह रहे हैं। तब से इस जगह पर किसी शव को दफन नहीं किया गया।

विज्ञापन
Khair Grave Digging Dispute Police Stops Burial Body
मौके पर दोनों पक्षों के लोग और पुलिस कर्मी - फोटो : स्थानीय निवासी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

खैर के रामश्यामपुरम कॉलोनी के पीछे सैयद बाबा मजार की जमीन पर बुजुर्ग महिला का शव दफनाने को लेकर बृहस्पतिवार को दो पक्ष आमने-सामने आ गए। सूचना पर पुलिस कर्मी पहुंच गए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कब्र की खोदाई रुकवा दी गई। परिजन ने शव तकिया मोहल्ला के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन किया।

विज्ञापन


कस्बे के पैंठ मैदान निवासी नवाब की भाभी हबीबन (90) का बृहस्पतिवार की रात रात निधन हो गया था। शुक्रवार को परिजन उनका शव लेकर रामश्यामपुरम कॉलोनी के पीछे स्थित सैयद बाबा मजार की जमीन पर पहुंचे। शव दफन करने के लिए कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। इसी बीच कॉलोनी के लोग पहुंच गए। विरोध जताते हुए कहा कि करीब 20 वर्षों से वह कॉलोनी में रह रहे हैं। तब से इस जगह पर किसी शव को दफन नहीं किया गया।
विज्ञापन


प्रधान लोकमन और विजेंद्र सिंह आदि ने सूचना दी तो उपनिरीक्षक ऋषिपाल कसाना सहित पुलिस कर्मी पहुंच गए। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पुलिस कर्मियों ने जमीन के संबंध में 24 अक्तूबर को एसडीएम के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखने और तब तक शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। मौके पर मौजूद हाफिज सगीर खान, सलीम, राशिद, जहीरुद्दीन आदि ने सहमति जताई और खोदी गई कब्र बंद करा दी। इसके बाद देर शाम हबीबन के शव को तकिया मोहल्ला स्थित कब्रिस्तान में परिजन ने दफन कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मजार में इबादत करने में नहीं कोई आपत्ति
मौके पर मौजूद महिलाओं और शिकायतकर्ताओं का कहना था कि कॉलोनी के गाटा संख्या 1132/2 में सैयद बाबा की पुरानी मजार है। मजार में इबादत करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस गाटा संख्या तक पहुंचने का रास्ता नदी के किनारे से है। उसी रास्ते का लोग उपयोग करें। कॉलोनी की ओर से मजार की ओर न जाएं।

सूचना पर पुलिस कर्मी मौके पर भेजे गए थे। विवाद के कारण महिला के शव का अंतिम संस्कार दूसरे कब्रिस्तान में करा दिया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।-अभिषेक पटेल, सीओ

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed