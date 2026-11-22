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महिलाओं के लिए खादी से बने सलवार सूट, साड़ी और अन्य वस्त्र भी स्टॉलों पर सजे हैं। यह सभी कपड़े बाजार में उपलब्ध दूसरे रेडीमेड की तुलना में सस्ते हैं, जिससे यहां खरीदारी बढ़ रही है।मेरठ के शास्त्रीनगर से आए कारोबारी तालिब ने बताया कि स्टाइलिश चटक रंग और धारीदार डिजाइन के कुर्ते और उसके साथ पेंट स्टाइल पायजामा जेन जी को ज्यादा लुभा रहे हैं। एएमयू, आरएमपीएसयू और अन्य डिग्री कॉलेज के छात्र इन्हें पसंद कर रहे हैं। युवा फिटिंग के अनुसार इनकी खरीदारी कर रहे हैं। कुर्ते पायजामे 700 से 1000 रुपये की रेंज में हैं। स्लिम युवाओं के लिए कुर्ते 350 से 400 रुपये तक है। हर साल छात्र अच्छी खरीदारी करते हैं।आगरा के स्टॉल में सजी हंटर जैकेट, नेहरू जैकेट और सदरी भी पसंद की जा रही है। हंटर जैकेट 1200 रुपये में है। सर्वोदय खादी आश्रम छर्रा का स्थानीय स्टॉल भी जैकेट के मामले में दूसरे स्टॉलों को टक्कर दे रहा है। इन जैकेटों की रेंज 800 से 1200 रुपये तक है। मथुरा से आए स्टॉल में महिलाओं के लिए जूट, खादी, मूंगा, कातन, तपाड़िया और कॉटन सिल्क की साड़ियां उपलब्ध है, जिनके रंग और डिजाइन फैशन की अलग परिभाषा गढ़ रहे हैं। इनकी रेंज 360 से 4000 रुपये तक है।10 स्टॉल अब तक खालीखादी ग्रामोद्योग अधिकारी संजीदा बेगम ने बताया कि 20 नवंबर से शुरू हुई प्रदर्शनी दस दिनों तक जारी रहेगी। इसमें अब तक 20 जिलों के 85 स्टॉलों में अलग-अलग उत्पाद सजाए गए हैं। अभी तक 10 स्टॉल खाली हैं, खादी या शिल्प उद्योग से जुड़े कारोबारी अपना स्टॉल लगा सकते हैं। यहां पर किसी को कोई किराया नहीं देना है।दिवाली पर होती प्रदर्शनी तो बेहतर होतायहां स्टॉल लगाने वाले कारोबारियों ने कहा कि कोई भी प्रदर्शनी या मेला महीने की पहली 10 तारीखों में आयोजित होता है तो ग्राहकों की भीड़ अधिक रहती है। इसके अलावा कुछ झूले और मनोरंजन के साधन हो तो बेहतर कारोबार हो जाता है। नवंबर में दिवाली और अब सहालग शुरू होने के कारण ग्राहकों की आवाजाही कम है। अगर दिवाली के वक्त प्रदर्शनी लगाई जाती तो कुछ और ही नजारा होता।बातचीत--खादी की साड़ी में अब रंग, डिजाइन और वैरायटी बहुत हैं, इसलिए युवतियां भी इन्हें बहुत पसंद कर रही हैं।-अरविंद अग्रवाल, मथुरा के साड़ी कारोबारी।-हमारा हर्बल शैंपू, फेस क्रीम, टूथपेस्ट शहर में कई स्थानों पर खरीदा जाता है। ग्राहकों से अच्छा फीडबैक मिल रहा है। -तनिष्क, हर्बल उत्पाद विक्रेता।-प्रदर्शनी में हमारा 18 हजार रुपये का झूला और 20 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के उत्पाद खासे पसंद किए जा रहे हैं।-उस्मान, फर्नीचर विक्रेता, सहारनपुर।