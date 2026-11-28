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घटना के समय वह ड्यूटी के सिलसिले में एटा में थीं। घर लौटने पर चोरी की जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी। संगीता देवी का करीब एक महीने पहले अलीगढ़ से एटा तबादला हुआ था। बृहस्पतिवार को ड्यूटी पूरी करने के बाद शुक्रवार सुबह छह बजे फिर से ड्यूटी होने के चलते वह एटा में ही रुक गई थीं।शुक्रवार शाम जब वह अपने घर पहुंची तो मुख्य गेट और कमरों के ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली पड़ी थी और सामान बिखरा हुआ था। उसमें रखे कीमती जेवरात गायब थे। संगीता देवी घर में अकेली रहती हैं, जबकि उनका बेटा दिल्ली में नौकरी करता है। बन्ना देवी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। सीओ द्वितीय धनंजय सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।