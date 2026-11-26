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जिला पंचायत निर्माण कार्य इकाई की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के तहत सामान्य मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य कई पंचायत क्षेत्र में कराया जाएगा। इसके लिए विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत भी कार्य कराए जाने हैं। टेंडर की निविदा 10 दिसंबर की सुबह खोली जानी है।जरारा-उटवारा संपर्क मार्ग के निर्माण एवं मरम्मत की जानकारी मिलने से क्षेत्रीय निवासियों में खुशी है। ग्रामीणों ने बताया कि यह संपर्क मार्ग कई गांवों को खैर से जोड़ता है। प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन इसी मार्ग से होता है। सड़क जर्जर होने के कारण राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।जिला पंचायत के जेई कुमरपाल सिंह ने बताया कि जरारा-उटवारा संपर्क मार्ग पर करीब 1700 मीटर सड़क का नवीनीकरण और मरम्मत का काम कराया जाना है। टेंडर जारी होने के बाद तीन माह में काम पूरा करा लिया जाएगा।