Aligarh News: जामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को मिला समर्थन, मोहसिन मेवाती ने आंदोलन को दी आवाज

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अलीगढ़। जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को समर्थन देने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के छात्र नेता व समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष मोहसिन मेवाती अपने साथियों के साथ पहुंचे। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे छात्र रेहान और अन्य आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया। साथ ही, इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष उठाने का भरोसा दिया।मोहसिन मेवाती ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव की बहाली केवल चुनाव कराने का मामला नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक व्यवस्था और छात्र अधिकारों की बहाली का सवाल है। छात्रों की जायज मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रसंघ चुनाव का मुद्दा मजबूती से उठाया जाएगा और छात्रों की आवाज सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव छात्रों को अपनी बात रखने, नेतृत्व विकसित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देते हैं। ऐसे में चुनाव बहाली की मांग पर प्रशासन को सकारात्मक पहल करनी चाहिए। छात्र हितों और युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े इस मुद्दे पर आवाज उठाना जरूरी है।मोहसिन मेवाती ने आंदोलनरत छात्रों को आश्वस्त किया कि वह उनके संघर्ष के समर्थन में खड़े रहेंगे और इस मांग को राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। वहीं, आंदोलनकारी छात्रों ने समर्थन के लिए उनका आभार जताया।इस मौके पर नदीम खान, उबैद, विनोद यादव, अभिषेक कुशवाहा, रोहित कुमार, अरमान खान, नाजिम, रोहित अग्रवाल, जाहिर, इमरान अली, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद तारिक, समर मलिक समेत अन्य लोग मौजूद रहे।