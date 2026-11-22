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विकास खंड गंगीरी की कुल 80 ग्राम पंचायतों में से 77 ग्राम पंचायतों में कूड़ा से कंचन केंद्रों का निर्माण कराया गया था। इन केंद्रों के निर्माण पर लगभग दो लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक की धनराशि खर्च की गई लेकिन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए हैं। ब्लॉक की ग्राम पंचायत शादीपुर कुमरौआ में सात गांव आते हैं, जो करीब पांच किलोमीटर की दूरी में बसे हुए हैं।गांव कुमरौआ में मात्र एक कचरा कंचन केंद्र बना हुआ है। इसकी भी हालत बदहाल है, गेट भी नहीं है कोई सफाई नहीं है इस कचरा कंचन केंद्र में कई महीनों से कूड़ा भी नहीं डाला गया है। गांव के लोगों ने इस केंद्र में अपने कटर मशीन व मक्का निकालने की मशीन और ट्रॉली भी खड़ी कर रखी है।सफाई कर्मचारी का कहना है कि पांच किलोमीटर दूर कूड़ा डालने कौन जाएगा। इसलिए सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। जिससे ग्राम पंचायत गंगीरी में तो अभी तक कोई कचरा कंचन केंद्र बनाया ही नहीं गया। कस्बे के ही एक खाली पड़े प्लॉट में कूड़े का ढेर लगा हुआ है।बोले ग्रामीण-हमारी ग्राम पंचायत में कोई कचरा कंचन केंद्र नहीं बना हुआ है। कस्बे के बाहर खाली प्लॉटों व सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। -प्रशांत वार्ष्णेय, गंगीरी-गांव कुमरौआ पर कचरा कंचन केंद्र बना हुआ है हमारे गांव में नहीं है। सड़क पर कूड़े का ढेर है। सफाईकर्मी आते हैं सफाई कर सड़क किनारे ही डाल जाते हैं। -इकराम खां, शादीपुर-हमारे गांव में तो सफाई कर्मी कभी-कभी आता है। गांव में निकलना भी दुश्वार हो गया है। कूड़े के सड़क किनारे ढेर लगे पड़े हैं जिससे गंदगी व बीमारियां फैल सकती हैं। -कल्याण सिंह, गांव नगला बीच-ग्राम पंचायत में कचरा कंचन केंद्र बना होता तो ये कूड़े के ढेर सड़कों के किनारे व प्लॉटों में न लगे होते। कस्बे में गंदगी से बीमारियां फैलने का हर समय डर रहता है। -अनुज वार्ष्णेय, गंगीरीगांव कुमरौआ के कंचन केंद्र की जांच कर उसका सुधार कराया जाएगा। ग्राम पंचायत गंगीरी में कचरा कंचन केंद्र बनाने के लिए जगह चिह्नित कर ली गई है, जल्द ही कचरा कंचन केंद्र बनाने का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। -देशराज गिरी, एडीओ पंचायत