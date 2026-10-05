Aligarh News: हाथरस सिटी स्टेशन पर अब 24 घंटे मिलेगी पूछताछ की सुविधा
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:39 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:39 AM IST
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हाथरस सिटी स्टेशन पर अब चौबीसों घंटे पूछताछ केंद्र खुला रहेगा। रेलवे प्रशासन ने रात की पाली में भी रेलकर्मी तैनात करने का निर्णय लिया है। इससे आधी रात के बाद स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को ट्रेनों की सटीक जानकारी मिलेगी।
हाथरस सिटी स्टेशन से कासगंज, मथुरा, बरेली और कानपुर रूट की कई एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनें गुजरती हैं। पहले रात 12 बजे के बाद पूछताछ केंद्र बंद रहता था। इससे देर रात सफर करने वाले यात्रियों, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी होती थी। ट्रेन लेट होने या प्लेटफॉर्म बदलने पर मुसाफिरों को भटकना पड़ता था। कोच डिस्प्ले बोर्ड संचालित न होने पर यात्री अपने कोच की तलाश में दौड़ लगाते थे।
यात्रियों की लगातार शिकायतों और मांग के बाद यह कदम उठाया गया है। अब किसी भी समय खिड़की पर ट्रेनों की स्थिति, लेट-लतीफी और कोच की सटीक जगह पता कर सकेंगे। रात 12 बजे के बाद की पाली के लिए रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों की ड्यूटी तय हुई है। पीआरओ सफदर हुसैन ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुविधा के लिए है।
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हाथरस सिटी स्टेशन से कासगंज, मथुरा, बरेली और कानपुर रूट की कई एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनें गुजरती हैं। पहले रात 12 बजे के बाद पूछताछ केंद्र बंद रहता था। इससे देर रात सफर करने वाले यात्रियों, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी होती थी। ट्रेन लेट होने या प्लेटफॉर्म बदलने पर मुसाफिरों को भटकना पड़ता था। कोच डिस्प्ले बोर्ड संचालित न होने पर यात्री अपने कोच की तलाश में दौड़ लगाते थे।
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यात्रियों की लगातार शिकायतों और मांग के बाद यह कदम उठाया गया है। अब किसी भी समय खिड़की पर ट्रेनों की स्थिति, लेट-लतीफी और कोच की सटीक जगह पता कर सकेंगे। रात 12 बजे के बाद की पाली के लिए रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों की ड्यूटी तय हुई है। पीआरओ सफदर हुसैन ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुविधा के लिए है।
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