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Aligarh News: तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है...

Fri, 16 Oct 2026 03:13 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Fri, 16 Oct 2026 03:13 AM IST
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In your court, O Mother, one finds happiness
देवी मंदिर में पूजन करतीं महिलाएं। - फोटो : samvad
शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन बृहस्पतिवार को शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंदमाता की पूजा हुई। सुबह से रात तक घंटों की गूंज और माता रानी के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।
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नौरंगाबाद स्थित नवदुर्गा मंदिर, सिद्धपीठ चामुंडा मंदिर, पथवारी मंदिर, वैष्णो मंदिर में महिलाओं ने भजन संध्या आयोजित कर मातारानी का गुणगान भी किया। उधर, नवरात्र पर शहर भर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। गली-मोहल्लों के अलावा घरों में देवी जागरण, दुर्गा स्तुति का पाठ किया जा रहा है। संवाद
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माता की चौकी में गूंजे भजन, डांडिया पर झूमीं महिलाएं
घनश्यामपुरी के संत रविदास नगर स्थित गली नंबर तीन के शिव-पार्वती मंदिर में स्वयंसेवकों ने हवन-पूजन के बाद माता की चौकी सजाई। श्रद्धालुओं ने माता रानी का गुणगान कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मेलरोज बाईपास स्थित खाटू श्याम मंदिर में माता की चौकी का आयोजन किया गया।
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पंडित लोकेश शास्त्री ने पूजन कराया। पार्षद नीलेश उपाध्याय, रिंकू पंडित और रमेशचंद्र लोधी ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। पूर्व मेयर शकुंतला भारती समेत अन्य भजन गायकों ने माता की भेंट प्रस्तुत कीं। शनि मंदिर में पंचम माता रानी की चौकी सजी। कृष्णा गुप्ता और वंदना ने गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। महिलाओं ने माता के भजन गाए और डांडिया नृत्य किया। संवाद
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