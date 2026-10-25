अलीगढ़: कल स्कूलों में रहेगी छुट्टी, बीएसए ने प्रधानाध्यापक और प्रबंधन को दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में 26 अक्तूबर को अवकाश रहेगा। यह छुट्टी महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर घोषित की गई है। इस साल के लिए जारी अवकाश तालिका में इसका उल्लेख है।

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इस दिन जिले के सभी परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे। साथ ही, सभी मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय भी बंद रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को अवकाश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। संबंधित विद्यालय प्रबंधनों को भी आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह अवकाश शासन और परिषद के निर्देशों के क्रम में सुनिश्चित किया जाएगा।