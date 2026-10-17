Aligarh News: हनुमानजी ने जलाई लंका, गूंजा जय श्रीराम

विज्ञापन

शुभारंभ प्रभु श्रीराम के पूजन से हुआ। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज शर्मा, नीरज गोयल, राम माहेश्वरी हरकुट, वरुण बंसल और हिमांशु गुप्ता ने पूजन किया। इसके बाद शोभित गर्ग, प्रमोद कुमार गर्ग, रूपेश शर्मा, कृष्णा गुप्ता, नितिन वार्ष्णेय और निशांत वार्ष्णेय ने आरती की।अंगद का पांव नहीं हिला सका रावणनगला बरौला बाईपास रोड स्थित श्री ग्यासीराम रामलीला महोत्सव में शुक्रवार को लंका दहन के बाद के प्रसंगों का मंचन किया गया। कलाकारों ने दिखाया कि रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर जमाकर लंकापति के योद्धाओं को चुनौती दी। कोई भी योद्धा उनका पैर हिला नहीं सका। योगेश राजपूत, अध्यक्ष आचार्य पन्नालाल, मीडिया प्रभारी योगेश राजपूत, लक्ष्मी नारायण कश्यप, छोटेलाल, राजवीर, अर्जुन लोधी आदि थे।