Aligarh News: प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी में गोरखपुर ने अलीगढ़ को 4-0 से हराया

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गोरखपुर की ओर से आद्या ने दो गोल दागे, जबकि मुस्कान और दिव्या ने एक-एक गोल किया। अयोध्या ने प्रयागराज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए छह गोल किए। टीम की कप्तान खुशी ने दो गोल दागे। सुरभि, प्रतिमा, अपराजिता और श्रद्धा ने एक-एक गोल किया।लखनऊ मंडल ने आजमगढ़ को 2-0 से हराया। लखनऊ की ओर से कप्तान ज्योति और सोमिका ने एक-एक मैदानी गोल किया। वाराणसी ने मेरठ को 1-0 से मात दी। मैच के चौथे क्वार्टर के 38वें मिनट में मोनिका ने गोल कर टीम को जीत दिलाई।कानपुर ने आगरा को 5-0 से पराजित किया। कानपुर की मनप्रीत ने दो गोल किए, जबकि चांदनी, राधा कुमारी और राधा ने एक-एक गोल दागा। झांसी ने मुरादाबाद को 2-0 से हराया। झांसी की वैष्णवी और कंचन अहिरवार ने एक-एक गोल किया। सहारनपुर और बस्ती मंडल के बीच मुकाबला गोलरहित बराबरी पर समाप्त हुआ।प्रतियोगिता के दौरान बस्ती मंडल की खिलाड़ी मनीषा की तबीयत बिगड़ गई। साथी खिलाड़ी महिमा उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय लेकर गईं। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी तबीयत में सुधार आया।मैचों में निर्णायक की भूमिका ब्रजेश कुमार, आशा, मधु, संजय गौतम, रश्मि सिंह, एमएच डोरा, आरती, प्रियंका, शिवानी चौधरी, मनीषा और मुस्कान सागर ने निभाई।