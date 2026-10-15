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Aligarh News: विट्ठल भक्ति में लीन हो गए गोरा कुम्हार

Thu, 15 Oct 2026 03:13 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 03:13 AM IST
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Gora Kumhar became absorbed in Vitthal devotion
कृष्णलीला का मंचन करते कलाकार। - फोटो : samvad
श्री कृष्ण सेवा संस्थान की ओर से बुधवार को चिरंजीलाल बालिका इंटर कॉलेज में श्रीकृष्ण लीला एवं चैतन्य महाप्रभु लीला महोत्सव का आयोजन हुआ। सुबह हुई चैतन्य महाप्रभु लीला में गोरा कुम्हार की लीला का मंचन किया गया।
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गोरा कुम्हार की कथा के माध्यम से बताया गया कि सच्ची भक्ति के लिए न धन की जरूरत है, न ही किसी बड़े पद की, बल्कि निर्मल मन, श्रद्धा और समर्पण ही प्रभु तक पहुंचने का मार्ग हैं।
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मौके पर अतिथि के रूप में कोल विधायक अनिल पाराशर, मनीष शर्मा, अर्जुनदेव वार्ष्णेय, सुरेशचंद दुबे, प्रमोद वार्ष्णेय ने ठाकुरजी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में अध्यक्ष आशुतोष जी, महामंत्री प्रेम प्रकाश माहेश्वरी, देवेंद्र गांधी, जुगल किशोर, राजेश सरकोड़ा, डॉ. गोविंद माहेश्वरी आदि थे।
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