Aligarh News: विट्ठल भक्ति में लीन हो गए गोरा कुम्हार

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गोरा कुम्हार की कथा के माध्यम से बताया गया कि सच्ची भक्ति के लिए न धन की जरूरत है, न ही किसी बड़े पद की, बल्कि निर्मल मन, श्रद्धा और समर्पण ही प्रभु तक पहुंचने का मार्ग हैं।मौके पर अतिथि के रूप में कोल विधायक अनिल पाराशर, मनीष शर्मा, अर्जुनदेव वार्ष्णेय, सुरेशचंद दुबे, प्रमोद वार्ष्णेय ने ठाकुरजी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में अध्यक्ष आशुतोष जी, महामंत्री प्रेम प्रकाश माहेश्वरी, देवेंद्र गांधी, जुगल किशोर, राजेश सरकोड़ा, डॉ. गोविंद माहेश्वरी आदि थे।