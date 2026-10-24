अलीगढ़: चलती बाइक से गिराई चप्पल, उतरी और पीछे आ रहे प्रेमी के साथ चली गई, रुपये-गहने भी ले गई

राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से घर लौटते समय पीछे बैठी छात्रा ने अपनी एक चप्पल गिराकर भाई से बाइक रुकवाई। उतरकर चप्पल पहनने के लिए लौटी तभी पीछे से आए अपने प्रेमी की बाइक पर बैठ गई। कुछ दूरी पर आगे खड़ा भाई कुछ समझ पाता इससे पहले छात्रा प्रेमी के साथ चली गई।

विज्ञापन

मामले में पिता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि 21 वर्षीय बेटी आरएमपीयू में ग्रेजुएशन की छात्रा है। शुक्रवार को छोटे भाई के साथ बाइक पर यूनिवर्सिटी गई थी। वहां से लौटते समय शाम करीब चार बजे चमन नगरिया गांव में एक स्कूल के समीप चप्पल नीचे गिरने की बात कहकर भाई से बाइक रुकवाई।चप्पल पहनने के लिए बाइक से उतरकर वह पीछे की ओर गई तभी पिसावा थाने के बुलाकीपुर गांव निवासी भोला बाइक लेकर वहां पहुंच गया। उसकी बाइक पर बैठकर उनकी बेटी चली गई। बेटे से जानकारी मिलने पर उन्होंने घर में देखा तो ढाई लाख रुपये और सोने-चांदी के गहने भी लापता थे। दर्ज रिपोर्ट में बताया कि रुपये और गहने उनकी बेटी साथ ले गई है। इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।