फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Girl Drops Slipper Stops Brother Bike Elopes With Lover

अलीगढ़: चलती बाइक से गिराई चप्पल, उतरी और पीछे आ रहे प्रेमी के साथ चली गई, रुपये-गहने भी ले गई

Sat, 24 Oct 2026 02:32 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 24 Oct 2026 02:32 PM IST
सार

छोटे भाई के साथ बाइक पर छात्रा यूनिवर्सिटी गई थी। वहां से लौटते समय चप्पल नीचे गिरने की बात कहकर उसने भाई से बाइक रुकवाई। चप्पल पहनने के लिए बाइक से उतरकर वह पीछे की ओर गई तभी पीछे आ रहे प्रेमी की बाइक पर बैठकर चली गई।

विज्ञापन
Girl Drops Slipper Stops Brother Bike Elopes With Lover
चलती बाइक से गिराई चप्पल, पीछे आ रहा प्रेमी - फोटो : एआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से घर लौटते समय पीछे बैठी छात्रा ने अपनी एक चप्पल गिराकर भाई से बाइक रुकवाई। उतरकर चप्पल पहनने के लिए लौटी तभी पीछे से आए अपने प्रेमी की बाइक पर बैठ गई। कुछ दूरी पर आगे खड़ा भाई कुछ समझ पाता इससे पहले छात्रा प्रेमी के साथ चली गई।

विज्ञापन


मामले में पिता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि 21 वर्षीय बेटी आरएमपीयू में ग्रेजुएशन की छात्रा है। शुक्रवार को छोटे भाई के साथ बाइक पर यूनिवर्सिटी गई थी। वहां से लौटते समय शाम करीब चार बजे चमन नगरिया गांव में एक स्कूल के समीप चप्पल नीचे गिरने की बात कहकर भाई से बाइक रुकवाई।
विज्ञापन


चप्पल पहनने के लिए बाइक से उतरकर वह पीछे की ओर गई तभी पिसावा थाने के बुलाकीपुर गांव निवासी भोला बाइक लेकर वहां पहुंच गया। उसकी बाइक पर बैठकर उनकी बेटी चली गई। बेटे से जानकारी मिलने पर उन्होंने घर में देखा तो ढाई लाख रुपये और सोने-चांदी के गहने भी लापता थे। दर्ज रिपोर्ट में बताया कि रुपये और गहने उनकी बेटी साथ ले गई है। इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed