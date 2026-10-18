Aligarh News: खाली प्लॉट से पीडीए तक… सपा पर बरसे ब्रजेश पाठक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शनिवार को धर्म समाज महाविद्यालय के रमेश चंद्र अग्रवाल सभागार में आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव-2026 के सिलसिले में आयोजित कार्यकर्ता संवाद बैठक में डिप्टी सीएम ने ये बातें कहीं। उन्होंने स्नातक प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह और शिक्षक प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की।ब्रजेश पाठक ने कहा कि दस-दस साल पहले प्रदेश में गुंडे गाड़ियों में दस-दस बंदूकें लेकर चलते थे लेकिन अब ऐसे अपराधी प्रदेश से गायब हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में गुंडाराज और माफियाराज समाप्त हुआ है तथा बहन-बेटियां सुरक्षित हैं। हाईवे और सड़कों का विस्तार हुआ है। युवाओं, शिक्षकों, महिलाओं, गरीबों और विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। रोजगार और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुधार हुए हैं।सपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी दुकान का सामान खराब हो जाता है तो दुकानदार नाम बदलकर नई दुकान शुरू कर देता है। सपा भी इसी तरह पीडीए का सहारा लेकर अपनी राजनीति बचाने में जुटी है।शिक्षक सम्मेलन में डिप्टी सीएम ने विधान परिषद चुनाव में शिक्षकों का समर्थन हासिल करने की अपील भी की। उन्होंने कहा, हमारा रिजल्ट आने का समय है। रिपोर्ट कार्ड हमें दे दो, हमें पास कर दो। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो. तारिक मंसूर, प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष पूरन लाल लोधी भी मौजूद रहे।